Pronostic Saint-Etienne Oleksandria : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Le Saint-Etienne de Puel sur sa lancée face à Oleksandria !

Profitez de 100€ chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - Oleksandriya :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quatrième de Ligue 1 la saison dernière, Saint-Etienne s’est qualifié directement pour la phase de groupe d’Europa League. Les Verts ont mal démarré cette compétition avec une défaite en Belgique face à la Gantoise (3-2). Les joueurs du Forez ont ensuite partagé les points à domicile face à Wolfsbourg (1-1). La victoire est donc essentielle ce jeudi pour espérer se qualifier pour les seizièmes. Le début de saison des partenaires de Loïc Perrin a été compliqué, pour remédier à cela, le club a décidé de nommer Claude Puel à la place de Ghislain Printant. L’ancien coach de Leicester a réussi ses débuts et a remporté ses deux premiers matchs par deux victoires dans les arrêts de jeu (1-0 face à Lyon et Bordeaux). Le technicien n’a pas tout remis en ordre mais l’équipe semble reprendre confiance et progresse à chaque sortie.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐Les Verts affrontent une formation ukrainienne peu connue, Oleksandria. Les Ukrainiens occupent actuellement la 4e place de leur championnat derrière des formations comme le Shakhtar ou le Dynamo Kiev. Les joueurs de Vlodymyr Sharan ont été battus à Wolfsbourg (3-1) avant de concéder le nul à domicile face à la Gantoise (1-1). 4ème de son championnat, le club ukrainien reste sur une défaite sur la pelouse du Dynamo Kiev, et reste sur 3 matchs sans victoires à l'extérieur (2 défaites, 1 nul) si l'on excepte son match de coupe national remporté difficilement chez un club de 3ème division. Réaliste depuis l'arrivée de Puel, les Verts peuvent s’imposer et se replacer dans ce groupe.- Rentrez-biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(144€ du pari + 100€ de bonus)- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du matchavecavecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Oleksandria encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !