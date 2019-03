Pronostic Saint-Etienne Nîmes : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Saint-Etienne enchaîne face à Nîmes

Pendant de longs mois, l'AS Saint-Etienne est resté invaincu à domicile. Mais en peu de temps, les Verts ont affronté à Geoffroy-Guichard les trois premiers de Ligue 1, Lyon, Paris et Lille, qui se sont tous imposés dans le Forez par le plus petit des écarts. Si Sainté a perdu quasiment tous ses matchs face aux grosses écuries, les hommes de Gasset font le job face à des équipes à leur portée. Le technicien sera privé de Khazri, suspendu, mais peut compter sur un Hamouma en pleine forme. Face à son ancien club, le Stade Malherbe de Caen, il a été brillant et a aidé les Verts à s'imposer largement juste avant la trêve internationale (0-5). Ce succès à l'extérieur a redonné de la confiance aux joueurs du Forez qui récupèrent Debuchy pour ce match. De son côté, Nîmes est assuré de rester dans l'élite. Promu, les Nîmois possèdent 15 points d'avance sur le barragiste. Sans doute victimes d'une légère décompression, les hommes de Blaquart restent sur trois matchs sans victoire. En déplacement, Nîmes s'est seulement imposé à une reprise lors de ses 7 derniers matchs, et c'était face à des Nantais marqués par la perte d'Emiliano Sala. Pour ce match, nous voyons les Verts confirmer leur très bon match à Caen et reprendre leur marche en avant à domicile.