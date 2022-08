Pronostic Saint-Etienne Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne se reprend face à Nîmes

Auteur d'une dernière saison catastrophique en Ligue 1, Saint Etienne n'a pas été capable de profiter des playoffs pour se sauver. Au contraire, la défaite subie contre l'AJ Auxerre s'en est suivie d'émeutes qui valent aux Verts de disputer plusieurs rencontres à huis clos mais aussi de commencer le championnat avec -3 points. Pour tenter de retrouver ses couleurs, l'ASSE a misé sur Laurent Batlles qui connait bien le club et qui sort d'une très bonne expérience à Troyes. L'ancien coach de l'ESTAC s'est lancé dans un projet de 2 ans pour remonter le club dans l'élite. Après avoir vécu un dégraissage massif lors de l'intersaison avec les départs des Hamouma, Bernardoni, Khazri, Boudebouz, Kolodieczak, Nordin ou Thioub, Sainté a recruté des joueurs habitués à la L2 comme Briançon, Giraudon, Lobry ou Cafaro. Pour sa première sortie officielle, l'ASSE est passée au travers de son match face à Dijon. Dépassés par la puissance dijonnaise, les Stéphanois ont multiplié les erreurs pour offrir deux buts aux Bourguignons (défaite 2-1). Malgré de grosses opportunités du DFCO en seconde période, Saint-Etienne est revenu au score par le jeune Aiki. Son entrée combinée à celle de Mouton sont les seuls points positifs de la déroute à Gaston Gérard. Pour son premier match à domicile dans un Geoffroy Guichard à huis clos, Batlles devrait avoir bousculer ses hommes pour offrir une prestation plus convaincante, malgré l'absence de Bouanga suspendu. En face, Nîmes avait lui aussi connu une saison semblable à celle de l'ASSE il y a 2 ans. Relégués, les Crocos sont parvenus à se maintenir l'an dernier malgré un exercice loin d'être régulier. Après avoir débuté la saison avec Plancque, le NO avait ensuite confié l'équipe à Nicolas Usaï qui a fait le nécessaire pour décrocher les points pour se maintenir. Cet été, le club gardois a donc perdu son capitaine Briançon parti dans le Forez, tout comme Ferhat qui a pris la direction de la Turquie. Pour renforcer son équipe, Usaï a misé sur le buteur dunkerquois Tchokounté et a rappelé l'ancien Benezet. Les Burner, Eliasson ou Benrahou composent toujours le groupe nîmois. Lors de la 1journée, Nîmes a été battu aux Costières par une équipe caennaise ambitieuse cette saison (0-1). Dans ce duel de battus de la 1journée, St Etienne semble le mieux armé pour se reprendre après son non-match à Dijon.