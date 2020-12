Pronostic Saint-Etienne Nîmes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne enchaîne face à Nîmes

Bien parti en début de saison, Saint-Etienne a ensuite connu un terrible passage de 7 revers consécutifs. Au fond du trou, les Stéphanois ont mis fin à cette terrible série en accrochant Lille à Geoffroy Guichard (1-1). Depuis quelques rencontres, Claude Puel peut compter sur un effectif quasiment au complet, notamment sur le plan défensif, où le retour de Debuchy a été décisif. En effet, depuis le départ de Fofana à Leicester, l’ASSE se cherchait un taulier en défense. Debuchy a apporté de la stabilité puisque Sainté a démarré sa rédemption en réalisant deux clean sheets face à Dijon (0-0) et Angers (0-0). En milieu de semaine, les Verts ont réalisé une bonne opération en s’imposant au Matmut Atlantique face à Bordeaux (1-2). Les Stéphanois ont ouvert le score par Nordin avant d’être rejoint au score par les Girondins. Yvan Neyou, révélation de ce début de saison, a inscrit le but de la victoire stéphanoise en fin de match. Ces 3 points ont permis aux Verts de prendre 5 unités d’avance sur la zone de relégation.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Nîmes s’en est bien sorti la saison passée puisqu’à l’arrêt de la compétition, le club gardois occupait la place de barragiste. Pour ce nouvel exercice, le Nîmes Olympique pointe à la 19place avec 11 points. Les Crocos souffrent mais ont réussi quelques coups avec des succès face à Brest, Montpellier et Reims. En revanche, les hommes d’Arpinon sont sur un passage compliqué avec 8 défaites lors des 9 dernières journées. Les Crocos restent sur 4 revers consécutifs sans le moindre but marqué et les finances du forme sont dans le rouge. En regain de forme, l’AS Saint Etienne semble en mesure de pouvoir s’imposer face à des Nîmois qui comptent en plus pas mal de blessés.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(152€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Nîmes détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !