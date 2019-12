Pronostic Saint-Etienne Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Saint-Etienne et Nice

La belle série de 11 matchs sans défaite des Verts s'est arrêtée dans les arrêts de jeu à Rennes (1-2). Claude Puel, arrivé pour remplacer Printant, a connu son premier revers diumanche. Le coach stéphanois a aussi vu son équipe terminer la rencontre avec beaucoup de fatigue. Le technicien fait face à une cascade de blessures, puisque Saliba, Abi, Khazri, Hamouma, Monnet-Paquet, Cabaye sont absents et Perrin est sorti à la mi-temps à Rennes. De plus, l'un des meilleurs éléments du début de saison, Youssouf, sera suspendu suite à une accumulation de cartons jaunes. De retour à Geoffroy-Guichard, les Verts vont tenter de retrouver les joies de la victoire après deux nuls face à Montpellier et La Gantoise. Puel devrait injecter du sang frais dans son équipe et il ne serait pas étonnant de voir Camara, Fofana, Silva, Nordin voire Beric débuter la rencontre.En face, l'OGC Nice connaît aussi son lot d'absences depuis le début de la saison, et notamment derrière avec les absences de Dante (suspendu) et Hérelle (blessé) pour cette rencontre. Déjà en difficultés défensivement, les Niçois vont donc être privés de deux de leurs meilleurs défenseurs alors que le jeune international espoirs Pelmard est également forfait. Samedi, les Aiglons ont réalisé une très bonne prestation face à Angers avec une large victoire dans un nouveau match à buts (3-1). Mais en déplacement, le club azuréen a depuis enchaîné 6 défaites. Pour ce match entre deux formations a priori privées de leur charnière centrale titulaire (Saliba-Perrin à Sainté et Danté-Hérelle à Nice), nous voyons un match ouvert avec des buts de chaque côté comme lors des 3 dernières rencontres niçoises.