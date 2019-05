Pronostic Saint-Etienne Nice : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne à la relance face à Nice

Saint-Etienne a réussi une fin de saison canon mais a été freiné par Montpellier le week-end dernier. Avec cette défaite concédée à domicile, les espoirs de Ligue des Champions se sont envolés et les Verts doivent désormais se focaliser sur la 4place. Une victoire face à Nice assurerait cette position et la qualification pour la prochaine campagne d'Europa League. Si Jean-Louis Gasset déplore cependant plusieurs absents pour cette rencontre décisive, le coach à la casquette retrouve en revanche Hamouma et devrait s'appuyer une nouvelle fois sur les jeunes Nordin et Saliba qui se révèlent cette saison. Avant cette défaite face à Montpellier, les Verts restaient sur 3 victoires consécutives dans leur stade et sur 4 succès d'affilée domicile/extérieur confondus.

Comme Gasset, Patrick Vieira devra faire sans des éléments importants puisque sa charnière centrale Dante-Herelle est suspendue. L'OGC Nice n'a plus rien à espérer mais vient dans le Forez pour faire le meilleur résultat possible. Mieux à domicile qu'à l'extérieur en cette fin de saison (au contraire de la 1partie de saison), Nice s'est imposé une seule fois lors de ses 12 derniers déplacements, et c'était chez le relégable Dijon (1-0), mais reste sur deux bons nuls à Paris et Rennes. Logiquement plus motivés que les Niçois, les Stéphanois peuvent se reprendre et valider leur place en Europa League.