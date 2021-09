Pronostic Saint-Etienne Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice coule Saint-Etienne

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne Nice :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En difficulté une grande partie de la saison dernière, l’AS Saint-Etienne était parvenue à se maintenir grâce à une bonne série dans la dernière ligne droite. Le début de saison des Verts est inquiétant puisqu’après 7 journées, ils ne comptent que 3 points au compteur. Avant-dernier de Ligue 1, les Stéphanois n’ont toujours pas remporté la moindre rencontre. Après avoir signé trois nuls lors des 3 premières journées, les joueurs du Forez ont aligné 4 revers consécutifs. Lors de ces rencontres, l’ASSE a eu sa chance mais a commis des erreurs impardonnables au haut-niveau. Le week-end dernier, les Stéphanois ont raté de nombreuses opportunités face à Bordeaux et se sont fait piéger naïvement en contres (2-1). Déterminés à se racheter, les Verts ont bien lancé leur rencontre face à Monaco, avec notamment un double poteau sur la même occasion (Khazri-Bouanga) mais ont été punis sur la 1opportunité monégasque. Ensuite, des erreurs défensives ont provoqué l’expulsion de Green et le penalty sifflé pour une main de Kolo. Ces décisions arbitrales justes viennent de la fébrilité défensive des Verts. Néanmoins, les hommes de Puel ont montré un peu de caractère en revenant au score grâce à Bouanga, qui a touché à 2 reprises les montants lors de cette rencontre. Au fond du trou, l’ASSE reçoit une formation niçoise qui ambitionne une place européenne.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Désormais entrainé par Christophe Galtier, l’OGC Nice a revu ses ambitions à la hausse, comme le montre le recrutement opéré lors du mercato estival. Bien partis dans cette saison, les Aiglons ont bien débuté avec 3 victoires face à Lille, Bordeaux et Nantes pour un nul contre Reims. De plus, les Niçois étaient sur le point de s’imposer face à l’OM lorsque la rencontre a été interrompue. Ce match sera rejoué d’ici quelques semaines. La dernière semaine des hommes de Galtier a été nettement plus compliquée avec un nul dans le derby face à Monaco (2-2) et surtout une défaite en Bretagne face à Lorient (1-0) avec un penalty raté de Gouiri sur chaque match. En l'absence de l’international danois Dolberg, l'ancien Lyonnais (4 buts déjà cette saison) sera une nouvelle fois aligné d'entrée avec Delort (3 buts). Au regard de la triste forme des Verts, Nice devrait être en mesure de ramener les 3 points de Geoffroy-Guichard.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Nice encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !