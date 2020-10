Pronostic Saint-Etienne Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un match ouvert entre Saint-Etienne et Nice

L'AS Saint Etienne reçoit l'OGC Nice dans son stade Geoffroy Guichard dans le cadre de la 7e journée de Ligue 1. Les Verts ont réalisé une excellente entame avec trois victoires de rang face à Lorient (2-0), Strasbourg (2-0) et Marseille (0-2). Les hommes de Puel ont ensuite connu plus de difficultés, notamment défensives, face à Nantes (2-2), Rennes (0-3) et Lens (0-2). Contre les Sang et Or, les Stéphanois ont perdu deux joueurs sur expulsion, Kolodziejczak et Khazri. Ces deux éléments manqueront le match face à Nice, tout comme Charles Abi et Yvann Macon, gravement blessé avec les espoirs. L'ASSE reste sur trois victoires face à Nice dans le chaudron et espère en faire de même ce dimanche pour stopper la série de 3 rencontres sans le moindre succès. De son côté, Nice fait partie des équipes ambitieuses de la saison. Le club azuréen a réalisé un recrutement intéressant qui s'est enrichi avec l'arrivée de Jeff Reine-Adélaïde lors du dernier jour du mercato. A l'instar de l'ASSE, Nice a perdu un élément important lors de la coupure internationale, puisque Kasper Dolberg a été blessé en sélection. Après 3 matchs sans victoire, les Azuréens ont renoué avec la victoire lors de la dernière journée face à Nantes (2-1) en profitant de l'expulsion rapide de Girotto. Cette opposition entre une équipe stéphanoise joueuse mais privée de plusieurs joueurs, et des Niçois ambitieux, devrait nous offrir des buts de chaque côté, d'autant que les défenses de ces deux équipes sont loin d'être imperméables.