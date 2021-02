Pronostic Saint-Etienne Nantes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne enchaîne face à Nantes

Le stade Geoffroy-Guichard accueille un grand classique du championnat de France avec l'opposition entre l'AS Saint Etienne et le FC Nantes. Ces deux monuments du foot sont en péril et vivent des heures compliquées. Les Verts viennent cependant de réaliser dimanche une excellente opération en s'imposant à l'Allianz Riviera face à Nice (0-1). Entré en cours de jeu, Charles Abi a inscrit le but décisif pour son équipe. Le jeune Stéphanois, issu du centre de formation, a signé les deux dernières réalisations de son équipe en championnat. Ce succès permet aux Verts de compter 4 points d'avance sur les premiers relégables. Les hommes de Puel pourraient réaliser un autre joli coup en cas de victoire face aux Canaris, en éloignant un adversaire direct et en prenant quelques points d'avance. Le club forézien a été touché par plusieurs cas de Covid lors des dernières semaines, qui ont eu un impact lors des défaites à Strasbourg et contre Lyon dans le derby. Le retour de plusieurs cadres, ainsi que l'arrivée du défenseur central Cissé en provenance de l'Olympiakos, offrent de nouvelles possibilités à Puel. En face, les Canaris sont au plus mal avec une 17place au classement. Les Nantais sont sur une terrible série de 13 rencontres sans la moindre victoire. Le week-end dernier, les hommes de Domenech se sont inclinés à la Beaujoire face à Monaco (1-2). Arrivé pour sauver le club, l'ancien sélectionneur des Bleus n'a toujours pas trouvé la solution (3 nuls et 2 défaites). Cette rencontre face à Saint-Etienne, un adversaire direct pour le maintien, pourrait être décisive dans l'optique du maintien. Battu lors de 4 de ses 5 derniers déplacements, Nantes n'arrive pas à Geoffroy-Guichard dans les meilleures dispositions. Les Verts veulent confirmer leur succès obtenu à Nice en s'imposant face à des Canaris en difficulté.