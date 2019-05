Pronostic Saint-Etienne Montpellier : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne sur sa lancée face à Montpellier !

Auteur d'une excellente fin de saison, Saint-Etienne se permet de rêver à la Ligue des Champions. Les Verts pointent en effet désormais à 1 seul point du rival lyonnais. Les hommes de Jean-Louis Gasset vont d'abord penser à sécuriser la 4place, ce qui serait le cas avec une victoire sur Montpellier. Les Stéphanois sont invaincus depuis 7 rencontres (6 victoires et 1 nul) et sont très solides à domicile où ils n’ont perdu qu’à 3 reprises : face au PSG, Lille et Lyon (soit les 3 premiers). Dimanche dernier, les Verts ont ramené une précieuse victoire de Monaco (3-2) dans un match qu’ils avaient pourtant mal entamé. Cabella est en pleine forme dans cette fin de saison et est le leader d’attaque des Verts.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Montpellier a en revanche connu un coup d’arrêt dimanche dernier face à Amiens (1-1). Les Héraultais envisageaient de jouer une rencontre décisive ce vendredi pour l’Europe à Geoffroy-Guichard, mais avec 7 points de retard sur l’ASSE, la qualification européenne de Montpellier semble quasi impossible. Les hommes de Michel Der Zakarian ont retrouvé des jambes dans cette fin de saison mais ils ont tout de même perdu 3 de leurs 5 derniers matchs. Euphoriques et sur une série de 3 victoires à domicile, les Stéphanois devraient s’imposer et mettre la pression sur l’OL qui se déplacera dimanche à Marseille.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne - Montpellier encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !