Pronostic Saint-Etienne Montpellier : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Un choc d’éclopés entre Saint-Etienne et Montpellier

L'affiche du dimanche midi en Ligue 1 met aux prises sur cette journée l'AS Saint-Etienne à Montpellier. Les Verts ont débuté idéalement la saison en remportant leurs trois premières rencontres face à Lorient, Strasbourg et Marseille. Les Stéphanois ont ensuite perdu leurs premiers points à Nantes (2-2). Depuis ce match nul, les joueurs de Puel ont perdu toutes leurs rencontres face à Rennes, Lens, Nice et Metz. Le départ de Wesley Fofana, maillon essentiel de la défense des Verts, qui était titulaire lors des 3 premières journées est certainement pour beaucoup dans la mauvaise passe des Verts. Le club du Forez a dû en plus faire face à plusieurs absences, notamment sur le plan défensif avec la suspension de Kolodziejczak et la blessure de Debuchy. Le premier devrait être de retour face à Montpellier, mais le capitaine des Verts il est toujours forfait. De son côté, Montpellier n'est pas au mieux et reste sur 4 matchs sans la moindre victoire. De plus, le club héraultais se déplace sans plusieurs titulaires, puisque Ristic est blessé, tandis qu'Hilton, Savanier et Le Tallec sont suspendus. Le club héraultais a connu une déroute à la Mosson le week-end passé face à Reims (0-4). Privé d'éléments défensifs importants, le MHSC compte sur le réveil du duo Laborde-Delort face aux Verts. Cette rencontre entre deux équipes en quête de rachat et de points s'annonce ouverte. Des buts de chaque côté sont à prévoir comme sur 3 des 4 premiers matchs de Saint-Etienne à domicile et les 3 matchs de Montpellier à l'extérieur cette saison.