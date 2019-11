Pronostic Saint-Etienne Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Sainté et Monaco

La 12e journée de Ligue 1 se clôture par une belle affiche entre l'AS Saint Etienne et Monaco. Les deux formations ont connu des débuts de saison très difficiles mais ont su réagir ces dernières semaines. L'arrivée de Puel a fait du bien aux Stéphanois. Le technicien n'hésite pas à s'appuyer sur de jeunes joueurs, comme Charles Abi, qui sera absent suite à un coup reçu face à Amiens. Les Verts sont invaincus lors des 6 dernières rencontres et occupent la 12e place à 3 points du podium. Le week-end dernier, Wahbi Khazri, décevant depuis le début de saison, a livré son meilleur match et devrait être de nouveau titularisé. Pour sa première sur le banc des Verts, Puel a battu son ancien club de l'Olympique Lyonnais et espère en faire de même face à Monaco. Les Monégasques ont retrouvé de leur superbe grâce à leur duo Slimani-Ben Yedder. Pour cette affiche, le très important Slimani devrait à priori être absent. L'absence de l'international algérien est un coup dur pour le club princier tant le Fennec pèse (impliqué sur 12 buts). Son remplaçant devrait être l'ancien parisien Augustin, qui s'est distingué face à l'OM en Coupe de la Ligue. Monaco reste sur 5 victoires en 6 matchs mais s'est principalement distingué à domicile. Cette rencontre s'annonce intéressante et devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors de 5 des 6 derniers matchs de Monaco.