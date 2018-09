Pronostic Saint-Etienne Monaco : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Des buts de chaque côté entre Monaco et Saint-Etienne

L'AS Saint-Etienne a vécu une très belle semaine. Sous pression suite à la claque reçue au Parc des Princes, les Stéphanois se sont imposés samedi contre Caen à domicile (2-1) puis mardi à Toulouse (2-3). Pour ce choc face aux Toulousains bien classés, Jean-Louis Gasset avait fortement remanié sa formation pour apporter de la fraîcheur. Bien lui en a pris puisque ses protégés se sont imposés au Stadium en profitant des erreurs individuelles de la défense du TFC. Les Verts, en difficulté sur le plan offensif en début de saison, viennent de marquer 5 buts en 2 rencontres. Le turnover imposé par Gasset et l'apport des recrues (Khazri et Salibur) offrent de nombreuses solutions à l'attaque forézienne. Avec 8 buts marqués et 9 buts encaissés en 7 journées, les Stéphanois scorent et encaissent en moyenne plus d'un but par match.L'AS Monaco réalise un très mauvais début de championnat et la situation a empiré suite à la défaite subie mardi à domicile contre Angers (0-1). Si Jardim voit son infirmerie progressivement se vider, le coach portugais s'inquiète de l'état d'esprit de son équipe. Motif d'espoir, ses hommes ont réalisé de meilleures prestations en déplacement (victoire à Nantes, nul à Toulouse). Lors de tous leurs matchs à l'extérieur, les Monégasques ont d'ailleurs été en mesure de marquer. Revanchard suite à sa dernière défaite, l'ASM va venir à Saint-Etienne pour ramener un résultat obligatoire. Dans cette affiche du vendredi soir, nous voyons les attaques prendre le dessus sur les défenses et des buts sont à prévoir de chaque côté.