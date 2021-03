Pronostic Saint-Etienne Monaco : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Monaco renoue avec le succès à Saint-Etienne

Ce choc entre l'AS Saint-Etienne et Monaco concerne les deux extrémités du tableau. D'un côté, la formation stéphanoise lutte pour rester en Ligue 1 et de l'autre, le club du Rocher abat certainement l'une de ses dernières cartes pour le titre. En s'imposant sur la pelouse d'Angers (0-1) le week-end dernier grâce à une très belle réalisation de Wahbi Khazri, l'ASSE pensait effectuer une bonne opération dans l'optique du maintien. Mais les victoires de Nantes, ainsi que les nuls de Lorient et Nîmes n'ont pas permis aux Verts de creuser l'écart sur leurs poursuivants. En revanche, les joueurs du Forez se sont rapprochés de Strasbourg, Brest et Reims, concernés également pour le maintien. Le succès obtenu en terre angevine confirme que les Verts sont actuellement plus à l'aise en déplacement qu'à Geoffroy-Guichard. En effet, les hommes de Puel se sont imposés lors de 3 de leurs 4 derniers matchs à l'extérieur, mais connaissent moins de réussite à domicile avec une victoire lors des 12 dernières réceptions, face à Metz. Dans cette dernière ligne droite décisive, Puel a quelques motifs de satisfaction comme le retour en forme des Khazri ou Youssouf. De plus, suspendu contre le SCO, le capitaine Debuchy devrait effectuer son retour, tout comme l'important Hamouma en attaque. De son côté, Monaco a réalisé des mauvaises opérations lors des deux dernières journées de Ligue 1. En effet, le club princier s'est incliné à la Meinau face au Racing Club de Strasbourg (1-0) tandis que ce week-end, l'ASM a été contrainte de partager les points avec le leader lillois (0-0). Les hommes de Niko Kovac comptent désormais 7 points de retard sur les Nordistes mais sont toujours dans le coup pour le podium avec 4 unités de moins que le PSG et Lyon qui s'affrontent ce week-end. En difficulté en début de saison en déplacement, Monaco s'est parfaitement repris et a enchainé les succès. Le club du Rocher a pour particularité de ne jamais avoir partagé les points loin de ses bases cette saison. Supérieur à son adversaire et en course pour le podium, Monaco devrait renouer avec le succès face à des Stéphanois loin d'être impériaux à domicile.