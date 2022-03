Pronostic Saint-Etienne Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne domine Metz dans un choc de relégables

La Ligue 1 est passionnante à tous les niveaux, en haut avec la course pour le podium et dans la partie basse avec une lutte pour le maintien intense. Largué en fin d’année 2021, l’AS Saint-Etienne est en train de réaliser un très bon début d’année 2022 qui lui permet de croire en ses chances de maintien. En effet, l’arrivée de Pascal Dupraz, reconnu pour ses qualités de sauveur, et l’apport de nouveaux éléments ont été bénéfiques pour les Verts. Lors des dernières journées de championnat, les Stéphanois ont dominé Angers (0-1), Montpellier (3-1) et Clermont (1-2) pour un nul contre Strasbourg (2-2) et une défaite encourageante au Parc des Princes face au Paris Saint Germain (3-1). Le week-end dernier, le club du Forez a montré de bonnes dispositions contre l’actuel leader de la Ligue 1 avec un Bouanga buteur et inspiré. Actuellement, l’ASSE se trouve en 19position avec le même nombre de points que le 17et compte sur cette confrontation face à Metz (18e) pour sortir de la zone rouge. Au regard de la dynamique des derniers, la lutte s’annonce intense jusqu’au bout. Pour la réception de Metz, Dupraz déplore les absences d’Hamouma mais aussi celle de Macon. Touché contre Strasbourg, le capitaine Khazri est quant à lui incertain. Le Tunisien avait marqué un but incroyable lors du match aller (1-1) avec un lob de plus de 50m.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐A l’instar de Saint-Etienne, Metz connaît une saison compliquée mais est toujours dans le coup pour se sauver. Les Lorrains comptent le même nombre de points que les Stéphanois, mais ne sont pas sur la même dynamique. En effet, lors des 8 dernières journées, Metz ne s’est imposé qu’à une seule reprise en championnat sur la pelouse de Reims (0-1). Les Messins ne sont pas simples à jouer comme le montrent leurs résultats avec plusieurs matchs nul ou leurs courtes défaites. Lors des deux dernières journées, les Grenats ont obtenu deux matchs nuls sur le même score (0-0) face à Lille et Nantes. Si les hommes d’Antonetti se montrent solides défensivement, ils peinent à se montrer dangereux. Pour ce déplacement, les Lorrains seront privés de Pajot suspendu. Poussé par son bouillant public et intéressant sur ses derniers matchs, Sainté devrait parvenir à trouver la faille dans le verrou messin.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuit- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Metz détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !