Pronostic Saint-Etienne Metz : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Saint-Etienne et Metz

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 12 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne Metz :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Saint-Etienne est engagée comme plusieurs formations dans la lutte pour le maintien. Les Verts ont connu un passage compliqué avec trois défaites consécutives face à Reims, Strasbourg et Lyon. Néanmoins, les hommes de Puel ont su se relever en s’imposant à l’Allianz Riviera de Nice sur une réalisation de Charles Abi (0-1). En milieu de semaine, les joueurs du Forez avaient l’opportunité de confirmer ce succès face à un adversaire direct, le FC Nantes. Absents des débats pendant 50 minutes, les Stéphanois peuvent s’estimer heureux du manque de réussite des Canaris, qui aurait pu tuer la rencontre. Entrés en cours de jeu, Hamouma et la recrue Anthony Modeste, ont apporté leur expérience à l’ASSE qui a fini par égaliser par Camara et à se montrer la plus dangereuse en fin de match (score final 1-1). Défensivement, le nouvel arrivé Cissé s’est montré précieux et devrait apporter un plus dans le jeu aérien défensif mais aussi offensif, notamment sur coup de pied arrêté. La triste prestation au résultat heureux face à Nantes doit servir d’avertissement aux Stéphanois à l’heure d’affronter des Messins libérés.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐En effet, le FC Metz occupe la 6place de Ligue 1, devançant des formations comme l’Olympique de Marseille ou Bordeaux. Les Grenats se montrent très cohérents depuis le début de cet exercice et se retrouvent logiquement dans le premier tiers du classement. A l’orée de ce déplacement à Geoffroy Guichard, le club lorrain reste sur 6 rencontres sans la moindre défaite. Les hommes de Fred Antonetti se sont notamment imposés contre Lyon, Nantes et Brest, pour des nuls contre Bordeaux (0-0), Nice (1-1) et Montpellier (1-1). Cette opposition entre des Stéphanois obligés de prendre des risques pour s’imposer et des Messins libérés, devrait nous offrir des buts de chaque côté comme lors du dernier match des Verts et lors des deux dernières rencontres des Messins.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Metz encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !