Pronostic Saint-Etienne Lyon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Un derby au sommet entre Saint-Etienne et Lyon

Pronostic Saint-Etienne Lyon par Hervé Mathoux pour La Pronos Zone

En s'imposant contre l'Olympique de Marseille en milieu de semaine (2-1), l'AS Saint-Etienne est passé devant le rival lyonnais au classement. Les Verts (3e) accueillent des Lyonnais (4e) pour un derby qui s'annonce donc explosif. Le succès heureux des Stéphanois face aux Marseillais a été marqué par le talent de Wabhi Khazri, auteur d'un doublé. A quelques heures du derby, tous les voyants sont au vert pour la formation de Gasset. Invaincue à domicile cette saison et avec un effectif quasiment au complet, l'ASSE a vu son capitaine Loïc Perrin revenir à un excellent niveau en ce début d'année 2019. Les hommes du Forez auront certainement dans un coin de leur tête l'humiliation subie l'an passé à Geoffroy Guichard et vont s'attacher à ne pas laisser d'espaces aux attaquants lyonnais. Cependant, les Verts sont conscients qu'ils vont affronter une équipe revancharde suite à ses dernières contre-performances (Strasbourg, Reims et Toulouse). L'OL, comme souvent cette saison, a réagi et non agi face à Toulouse. Mené de deux buts, les Rhodaniens ont su revenir au score avec un très bon Nabil Fekir. Lors des grosses affiches, Lyon parvient à élever son niveau (comme face à Man City deux fois en C1) et sera pleinement concentré face au rival stéphanois. Le match aller entre les deux formations s'était joué sur des détails et avait vu une petite victoire de l'OL (1-0). Entre une formation stéphanoise euphorique et des Lyonnais en quête de rachat, nous voyons les deux équipes s'annihiler et le match se terminer sur un score de parité. Un 0-0 tendu est possible.