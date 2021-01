Pronostic Saint-Etienne Lyon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Lyon s’impose face à un Saint-Etienne décimé

Ce dimanche soir, le derby entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique Lyonnais clôture la 21journée de Ligue 1. Les Verts sont dans une position délicate à l'orée de cette journée puisqu'ils ne comptent que 4 points d'avance sur Nîmes, première formation relégable. De plus, Saint-Etienne est touché fortement par une vague de Covid, qui l'oblige à se passer de plusieurs titulaires habituels. En effet, pas moins de 7 joueurs sont positifs à la Covid, tandis que Maçon et Khazri sont blessés, ou que l'important Neyou est incertain. C'est donc des Verts fortement remaniés qui vont se présenter face à une formation lyonnaise qui lutte pour le titre. Battu à Reims (3-1), Saint Etienne n'a pas été verni de ramener au moins un point de son déplacement à Strasbourg (1-0). Les jeunes Verts (11 sur les 17 du voyage en Alsace sortaient du centre de formation) ont livré une très belle prestation, mais ont été punis par les défaillances de leurs éléments expérimentés, puisque Boudebouz a raté un penalty et Moulin n'est pas exempt de tout reproche sur le but strasbourgeois. Ce derby devrait certainement permettre à Puel de préparer les prochaines échéances importantes pour le maintien. En face, l'Olympique Lyonnais ne se préoccupe pas de la situation du voisin stéphanois et se focalise sur la course pour le titre. Les hommes de Rudi Garcia, champions d'automne suite à leur nul à Rennes (2-2), ont réalisé une contre-performance le week-end dernier en s'inclinant contre Metz au Groupama Stadium dans les dernières minutes du match (0-1). Suite à ce revers, les Rhodaniens ont reculé en 3position, à 2 points de Lille et maintenant 5 du PSG vainqueur vendredi. Désireux de ne pas laisser s'échapper ses rivaux, Lyon devrait sortir l'artillerie lourde face aux jeunes Stéphanois. Rudi Garcia dispose d'un effectif quasiment au complet puisque seul Paqueta est suspendu, tandis qu'Aouar et Cornet sont incertains. De plus, l'OL peut désormais compter sur sa nouvelle recrue, l'Algérien Slimani. Supérieur à l'ASSE, l'Olympique Lyonnais devrait s'imposer face aux jeunes pousses vertes et effacer sa contre-performance du week-end dernier.