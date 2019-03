Pronostic Saint-Etienne Lille : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Saint-Etienne et Lille !

Logiquement battus à Marseille le week-end dernier (2-0), les Verts ont perdu leur 4e place. Ce match a surtout confirmé les difficultés stéphanoises face aux grosses cylindrées du championnat. Gasset espère que sa formation va rebondir à Geoffroy-Guichard suite à sa piètre performance du Vélodrome. Le coach forézien est privé de ses latéraux Monnet-Paquet et Gabriel Silva, et a également vu son capitaine Loïc Perrin sortir sur blessure à Marseille. Depuis le début de saison, les Verts sont performants à domicile et seuls Lyon et le PSG ont réussi à s'y imposer, (et à chaque fois par le plus petit des écarts). Offensivement, l'ASSE a scoré sur 1 de ses 12 derniers matchs dans le Chaudron (seulement aucun but marqué face au PSG). De son côté, Lille espère également voir son meilleur buteur Nicolas Pépé retrouver le chemin des filets. L'attaquant nordiste n'a plus marqué depuis la réception de Nice et sera très attendu dimanche après-midi. Le LOSC réalise une très belle saison et occupe la seconde place du championnat derrière l'intouchable PSG. Invaincu en 2019 en Ligue 1, Lille espère réaliser un coup à Saint Etienne en jouant comme souvent un football porté vers l'avant. 4 des 5 derniers déplacements lillois ont d'ailleurs offert des buts pour les deux équipes. Pour ce match face à une formation de Saint-Etienne revancharde qui marque quasiment toujours à domicile, nous voyons une rencontre ouverte avec des buts de part et d'autre.