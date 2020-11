Pronostic Saint-Etienne Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Saint-Etienne ne s'arrête plus de perdre

Lille en jette

Sainté au complet, Yilmaz de retour dans le 11 Lillois

Les compos probables :

Lille coule Saint Etienne

En clôture de la 12journée de Ligue 1, l'AS Saint-Etienne reçoit Lille. Les Verts sont sur une terrible dynamique de 7 défaites consécutives. Plutôt bons dans le derby face à Lyon (2-1) avant la trêve internationale, les Stéphanois ont en revanche coulé à Brest pour la reprise en encaissant 4 buts lors de la première période (4-1). De plus, le club du Forez connaît des problèmes internes avec la nouvelle mise à pied de Stéphane Ruffier. La bande à Puel voit la menace de relégation se rapprocher. Les Verts sont sous pression et doivent stopper l'hémorragie mais la réception de Lille n'est pas le match idéal pour cela.En effet, le LOSC est certainement la formation qui pratique le plus beau jeu de Ligue 1 sur cette première partie de saison. Les Lillois ont également signé la plus belle performance d'un club français en Coupe d'Europe lors de son succès à San Siro (0-3) face au leader de Serie A, le Milan AC, qu'ils ont encore su tenir en échec jeudi (1-1). Les Nordistes réalisent une excellente saison pour l'instant et n'ont perdu qu'une seule fois face à Brest (3-2). Le week-end dernier, les Lillois portés par un excellent Yazici, ont surclassé Lorient (4-0).Pour ce match, Claude Puel devrait pouvoir s'appuyer sur un groupe quasiment au complet puisque Khazri et Hamouma, suspendus face à Brest, sont de retour. De plus, Debuchy, absent de longues semaines, a effectué son retour en Bretagne. Muet depuis son arrivée dans le Nord, l'attaquant lillois Jonathan David a enfin trouvé le chemin des filets face à Lorient (4-0) et a montré également du mieux jeudi. Il devrait cependant laisser sa place dans le 11 de départ à Yilmaz (meilleur buteur du club en L1) qui est sorti de l'infirmerie cette semaine.Moulin - Debuchy, Moukoudi, Kolodziejczak, Trauco - Youssouf, Camara, Neyou, Aouchiche - Bouanga, Abi.Maignan - Pied, Fonte, Botman, Bradaric - André, Xeka - Yazici, Ikoné, Bamba - Burak Yilmaz.Très content de son groupe, Galtier accumule les bonnes nouvelles à l'heure de retrouver un club, dans lequel il a connu ses premières heures de gloire en tant que coach. Les Stéphanois semblent dans une spirale infernale dont il sera difficile de sortir face au 2e de Ligue 1, Lille, qui s'annonce comme le principal concurrent du PSG cette saison. Pour cette rencontre, une séduisante formation lilloise devrait s'imposer face à des Verts dans le dur.