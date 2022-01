Pronostic Saint-Etienne Lens : Analyse, cotes et pronostic du match de Ligue 1

Lens enfonce Saint-Etienne

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Saint Etienne – Lens :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’affiche du samedi après-midi en Ligue 1 nous amène à Geoffroy Guichard où Saint-Etienne reçoit le Racing Club de Lens. Les Stéphanois sont au fond du trou avec la dernière place du classement. Cet hiver, Claude Puel a été licencié suite aux mauvais résultats du club et a été remplacé par Pascal Dupraz, réputé pour avoir sauvé Evian et surtout Toulouse. Le nouveau technicien a du pain sur la planche car les Verts sont privés de plusieurs joueurs puisque le meilleur buteur du club, Wahbi Khazri est à la CAN, tout comme Moukoudi, Neyou, Sow et Bouanga. Ajoutons que le portier de l’ASSE, Etienne Green est blessé, ce qui a poussé le club à se faire prêter l’excellent Bernardoni en provenance du SCO d’Angers. Offensivement, en l’absence de Khazri et Bouanga, Dupraz devrait s’appuyer sur les Nordin, Krasso, Aouchiche et les recrues Sako et Thioub. Pour son premier match de 2022, Sainté s’est imposé à Jura Sud en Coupe de France avec un très bon Boudebouz (1-4) et défiera Bergerac pour décrocher une place en quart. Pour sa première en Ligue 1 avec Dupraz à sa tête, l’ASSE s’était inclinée fin 2021 contre Nantes malgré une prestation intéressante. Le week-end dernier, les Verts ont vu leur match contre le SCO d’Angers être repoussé suite à la propagation du Covid dans les rangs de l’équipe angevine.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, le Racing Club de Lens est une équipe très intéressante de Ligue 1. Après une série de six matchs sans victoire en championnat (3 nuls, 3 défaites) en fin d'année dernière, les Sang et Or se sont relancés en 2022 en se qualifiant pour les 8de finale de la Coupe de France en dominant Lille lors de la séance de tirs aux buts. Dans ce derby, les Lensois ont montré de belles vertus pour revenir au score alors qu’ils étaient menés de 2 buts. Le capitaine Fofana a sonné la révolte en inscrivant un doublé et en inscrivant un tir au but décisif. Sur sa lancée, le club nordiste s’est replacé en Ligue 1 en dominant le Stade Rennais (1-0) à Bollaert grâce à une réalisation tardive de Saïd. Cette victoire permet à Lens d’occuper la 6place de Ligue 1. Face à une équipe stéphanoise lanterne rouge et privée de plusieurs éléments importants, Lens devrait réaliser une bonne opération en s’imposant à Geoffroy Guichard.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !