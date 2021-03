Pronostic Saint-Etienne Lens : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Des buts de chaque côté entre Saint-Etienne et Lens

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - Lens:

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La défaite concédée en fin de rencontre à Lorient (2-1) place les Verts dans une situation inconfortable. En effet, avec les récentes victoires des équipes mal classées, Saint-Etienne ne compte plus que 5 points d’avance sur le premier relégable, Nîmes. De plus, les Stéphanois ont un calendrier assez compliqué dans la dernière partie de saison. Dimanche, comme souvent cette saison, les Verts se sont montrés irréguliers. Capables d’une première mi-temps solide en Bretagne avec l’ouverture du score de Moukoudi, les hommes de Puel sont passés à côté de la seconde et ont permis le retour des Lorientais. Ce revers a également mis fin à une série de 5 matchs sans la moindre défaite pour l’ASSE qui a besoin de points et affronte une formation lensoise qui joue libérée. De retour à Geoffroy-Guichard, les Verts espèrent accrocher au moins un point face à des Nordistes en course pour l’Europe. Plutôt solide à domicile, Saint-Etienne ne s’est incliné qu’une seule fois lors des 8 dernières réceptions, face à l’Olympique Lyonnais, dans un jour sans pour les Stéphanois, qui étaient en plus touchés par plusieurs cas de Covid.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Lens est dans le coup pour les places européennes. Ce week-end, les hommes de Franck Haise sont allés chercher un point à Angers face à une formation qui avait pris les devants dès les premières minutes. En effet, menés de 2 buts, les Lensois ont une nouvelle fois fait étalage de leur superbe état d’esprit pour accrocher le point du nul dans le temps additionnel. Invaincus lors des 7 dernières journées, les Nordistes se déplacent à Geoffroy-Guichard pour accrocher au moins un nul. En pleine réussite en déplacement, le jeu offensif des Lensois pourrait causer des dégâts dans une défense stéphanoise loin d’être irréprochable. Cette rencontre s’annonce ouverte entre des Verts et des Lensois qui ont besoin des 3 points pour leur objectif respectif. On devrait ainsi voir des buts de chaque côté comme lors de 6 des 7 derniers matchs de Lens et des 2 derniers matchs des Stéphanois.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Lens détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !