Pronostic Saint-Etienne Le Havre : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Un nouveau match nul pour Saint-Etienne face à Le Havre

Le premier match de la 4journée de Ligue 2 opposera deux clubs français historiques, Saint-Etienne à Le Havre. Derniers avec -1 point (Sainté a été pénalisé en raison des incidents survenus face à Auxerre en mai dernier), les Verts ont signé une défaite d'entrée (2-1 à Dijon) pour 2 nuls sur les 2 dernières journées. Après un partage des points concédés à domicile face à Nîmes (1-1), Saint-Etienne a arraché le nul à Quevilly-Rouen qui menait de 2 buts (2-2). Les hommes de Batlles n'ont pas aidé par l'arbitre qui a expulsé injustement Nadé. Ce dernier a cependant vu son carton rouge être retiré par la ligue et pourra donc jouer ce match.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Saint-Etienne, Le Havre affiche un bilan de 2 nuls et 1 défaite en ce début de saison. Ayant tourné la page Paul Le Guen, Le HAC n'a pour l'instant pas trouvé la bonne formule sous Luka Elsner. Pour l'instant, le Havre a concédé le partage des points à chaque fois à la maison face à Grenoble (0-0) et face à Paul le week-end dernier (1-1), et s'est incliné à Valenciennes pour son seul match en déplacement (1-0). Entre deux équipes au début de saison similaire et qui ont perdu des forces lors du mercato estival, un match nul à grosse cote pourrait avoir lieu. A tenter avec le 1pari remboursé en CASH offert par PMU !- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Le Havre encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !