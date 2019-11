Pronostic Saint-Etienne La Gantoise : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue Europa

Le Saint-Etienne de Puel reste invaincu face à la Gantoise

Depuis l'arrivée de Claude Puel à la tête de l'AS Saint Etienne, les Verts n'ont plus perdu et sont sur une série de 10 matchs sans défaite. Cette belle série a permis aux Stéphanois de se replacer dans le haut du tableau à la 5place. Les joueurs du Forez ont toujours la possibilité de se qualifier pour les 1/16de C3 mais pour cela ils doivent remporter leurs deux derniers matchs. Puel, comme ce week-end face à Montpellier, sera privé de nombreux joueurs. Face aux Montpelliérains, il a notamment lancé dans le grand bain les jeunes Benkhedim et Indjai Correia (match nul 0-0). Poussé par le Chaudron, l'ASSE va tout tenter pour prolonger l'aventure en Europe. Lors de leurs deux premiers matchs à Geoffroy-Guichard, les Verts ont seulement obtenu deux nuls face à Wolfsbourg et Oleksandriya.

En face, la Gantoise occupe la tête de ce groupe avec 8 points et se trouve en situation idéale pour se qualifier. A l'aller, les Belges avaient dominé les Stéphanois (3-2) avec un doublé de Jonathan David alors que les Verts étaient dans une mauvaise période. L'attaquant canadien réalise une très belle saison du haut de ses 19 ans et compte 9 réalisations en Jupiler League. Les hommes de Thorup sont actuellement troisièmes en Jupiler mais restent sur deux matchs sans victoire (1 défaite à l'extérieur et 1 nul à domicile face à la même équipe, le bien classé Anvers). Invaincu dans le Chaudron depuis 2 mois, Saint-Etienne devrait pouvoir conserver son invincibilité dans une rencontre avec plus d'un but (comme tous les matchs de La Gantoise cette saison à l'exception d'un seul 0-0).