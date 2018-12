Pronostic Saint-Étienne Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Victoire de Saint-Étienne contre Dijon pour finir une bonne année

Profitez d'un bonus ÉNORME de 150€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Saint-Étienne - Dijon chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’an passé à la même époque, l’AS Saint-Étienne pointait dans la zone de relégation et connaissait de nombreux problèmes. À la suite de l'arrivée de Jean-Louis Gasset et d’un mercato hivernal rondement mené, Sainté a réussi une excellente année civile 2018. Avec la réception de Dijon, les Verts veulent mettre un point d’honneur à ce parcours. Saint-Étienne a connu un passage délicat, avec ses défaites à Lyon, à Bordeaux (en championnat) et à Nîmes (en Coupe de la Ligue). La semaine passée, avec une équipe amputée de plusieurs cadres, les Verts ont ramené un bon nul de Nice (1-1). Pour la réception de Dijon, Gasset retrouve ses deux meilleurs éléments offensifs, Cabella et Khazri (tout juste élu meilleur joueur du mois de Novembre), de retour de suspension. Dans leur enceinte de Geoffroy-Guichard, les Verts sont excellents et même toujours invaincus cette saison.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon avait l’opportunité d’embellir une saison bien terne jusque-là lors des 8es de finale de la Coupe de la Ligue. Une nouvelle fois, les hommes de Dall’Oglio se sont inclinés à domicile face à Bordeaux (1-0). Lors des 14 dernières journées de Ligue 1, Dijon a seulement remporté une rencontre face au dernier Guingamp (2-1). Pour ce dernier match de l’année, nous voyons les Verts frais s’imposer à domicile.- Obtenez jusqu'à 150€ de bonus (60€ pour seulement 20€ déposés)- Misez 150€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Misez 60€ de votre bonus ZEbet sur ce pari et gagnez- Si le pari est perdant vous aurez toujours votre Bonus pour continuer à parier !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre en ce moment un 1pari remboursé de 100€ + 10€ de bonus en exclu en rentrant le code "SOFOOT" lors de votre inscriptionavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecavec