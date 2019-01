Pronostic Saint-Etienne Dijon : Analyse, prono et cotes du match de Coupe de France

Saint-Etienne face à Dijon pouroublier le derby !

L'AS Saint-Etienne a connu une grosse désillusion face à Lyon dimanche en championnat. En tête pendant 60 minutes, les Verts se sont inclinés à la 95minute de ce derby très animé. Déçu du résultat, Gasset était cependant satisfait du comportement de ses joueurs. La Coupe de France, l'un des objectifs du club, arrive au meilleur des moments pour évacuer cette frustration. Ce premier revers à domicile ne doit pas faire oublier l'excellente série stéphanoise à Geoffroy-Guichard. D'ailleurs, les Dijonnais avaient été victimes de la furia des Verts dans le Chaudron en décembre (3-0).

Les Dijonnais sont à la lutte pour le maintien et occupent actuellement la 18place en Ligue 1, celle du futur barragiste. Lors des 17 derniers matchs de L1, les Bourguignons ont remporté une seule rencontre, et ce, face à la lanterne rouge Guingamp. La défaite concédée dimanche à Bordeaux (1-0) a été significative des difficultés bourguignonnes, avec un manque d'efficacité dans chaque surface. Julio Tavares, impressionnant la saison dernière, est à l'image de son équipe et n'a plus marqué en Ligue 1 depuis 16 rencontres. Pour ce match, nous voyons les Verts repartir de l'avant et se qualifier pour les 1/8.