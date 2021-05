Pronostic Saint-Etienne Dijon : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne finit bien contre Dijon

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 120€ chez Unibet

non pas 100€ mais bien 120€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 10 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne Dijon :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Saint-Etienne a connu une saison compliquée à lutter pour son maintien. Avec un des plus jeunes effectifs du championnat de France, le club du Forez a réussi à se sauver. L'alchimie entre l’expérience des Debuchy ou Hamouma et la fraîcheur des Aouchiche, Neyou ou Camara a mis du temps à s’installer mais fonctionne parfaitement dans cette dernière partie de saison. En effet, les Verts ont effectué une belle remontée au classement pour se retrouver actuellement en 11e position avec 46 points. Un succès ce dimanche face à Dijon devrait permettre au club stéphanois de finir dans la première partie de tableau. En forme, les hommes de Claude Puel viennent successivement de s’imposer face à Montpellier et Marseille, et sont allés prendre un très bon point chez le leader Lille (0-0) le week-end dernier. En quête de régularité, l’ASSE a montré dans certaines rencontres son potentiel.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Dijon est déjà tourné vers la saison prochaine. Relégué, le club bourguignon enchaine les lourdes défaites lors de cette dernière ligne droite. En effet, les hommes de Linarès se sont inclinés face à Rennes (5-1), Metz (5-1), Angers (3-0) et Nantes (0-4) lors des 4 dernières journées. En déplacement, le DFCO est sur une série de 9 revers consécutifs. Pour ce dernier match de la saison à Geoffroy-Guichard, Sainté va vouloir finir sur une bonne note pour ce qui devrait être la der’ de plusieurs éléments. Ce dimanche, Saint-Etienne devrait s’imposer et profiter des journées « portes ouvertes » de la défense dijonnaise.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecavecavecavec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Dijon détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !