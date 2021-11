Pronostic Saint-Etienne Clermont : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Etienne – Clermont : la victoire de l’espoir

Dans le dur, l'AS Saint-Etienne et Claude Puel jouent gros ce dimanche lors de la réception du Clermont Foot Auvergne. Les joueurs du Forez végètent depuis plusieurs semaines en queue de Ligue 1 et sont toujours à la recherche de leur premier succès. La semaine passée, les Verts se déplaçaient à Saint-Symphorien pour affronter une équipe de Metz également pas au mieux. Mené rapidement suite à un coup-franc de Boulaya, Saint-Etienne a rapidement réagi sur un exploit de Wahbi Khazri (7 buts déjà en L1 cette saison). Le Tunisien a inscrit un lob de 68m qui a offert un point aux Verts, qui ne satisfait toutefois pas les supporters stéphanois très mécontents ces dernières semaines. Les incidents intervenus avant le match à Angers ont par ailleurs été sanctionnés par un huis clos face aux Auvergnats. Sans son public, Sainté va devoir retrouver son efficacité offensive pour se défaire de clermontois joueurs et capables de contres rapides, mais va peut-être joué plus libéré. A domicile, le club du Forez reste sur deux nuls obtenus lors des dernières minutes face à Lyon (1-1) et Angers (2-2).chez⇒ ⇒⇐ ⇐chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Clermont dispute pour la première fois de son histoire le championnat de L1. Auteur d'une très bonne saison dernière de L2, le club auvergnat a décroché l'un des 2 accessits directs pour la montée dans l'élite. En pleine euphorie, les Clermontois ont remporté leurs deux premiers matchs de Ligue 1 face à Bordeaux et Troyes. Depuis ces succès, les hommes de Gastien ne se sont imposés qu'une seule fois à domicile face à Lille (1-0). La formation auvergnate se trouve en 15position avec 4 points d'avance sur le premier relégable, Brest. Pas au mieux, les partenaires de Berthomier viennent de s'incliner à la Beaujoire face à Nantes (2-1) et au Montpied face à Marseille (0-1). En quête de son 1er succès dans cette Ligue 1, l'ASSE est mieux dans le jeu ces dernières semaines et elle pourrait profiter des difficultés auvergnates en déplacement (3 défaites et 2 nuls sur ses derniers matchs à l'extérieur) pour accrocher la victoire.