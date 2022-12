Pronostic Saint-Etienne Caen : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne - Caen : Rien ne va plus à Sainté !

Déjà relégué en Ligue 2 au terme d'une dernière saison très difficile au sein de l'élite, l'AS Saint-Etienne voit son cauchemar se prolonger cette année. Pourtant, l'ASSE semblait avoir toutes les cartes en main pour plutôt bien figurer dans ce championnat, avec un effectif tout à fait cohérent capable, sur le papier, de pouvoir rivaliser avec les meilleures formations. Et pourtant, le club est en plein marasme et il se retrouve même à fermer la marche au classement avec un très faible total de 11 points pris au cours des 16 premières journées (14 en fait mais le club a été sanctionné de 3 points) soit 7 de moins que le premier non relégable. Ce qui commence à devenir très conséquent. Et alors qu'ils auraient pu profiter de la trêve internationale pour se remettre les idées en place, les Verts ont très vite replongé dans le doute en s'inclinant assez bêtement sur le terrain d'Annecy en concédant un but dès les toutes premières secondes de jeu (score final 2-1). Et s'il était encore derrière son équipe jusqu'ici, le public du Chaudron pourrait commencer à exprimer son mécontentement...

De son côté, Caen est l'une des formations sur lesquelles on devrait être en mesure de compter pour tenter de remonter au classement et tenter de se mêler à la lutte pour l'une des deux premières places. Assez bien armée sur le papier, cette équipe a manqué de constance sur le long terme pour pouvoir obtenir mieux qu'une 7place actuelle. Larges vainqueurs de Vire sur le terrain en Coupe de France avant d'être sortis sur tapis vert pour un couac administratif, les hommes de Stéphane Moulin étaient en déplacement sur le terrain de Bastia en début de semaine pour la reprise de L2. Et après avoir longtemps eu le contrôle du jeu et obtenu quelques bonnes occasions, ils ont été punis en fin de rencontre (1-0). Malgré tout, leur prestation a été plutôt encourageante et en faisant preuve d'un peu plus de précision devant le but, les Normands pourraient venir prendre des points à Geoffroy-Guichard, surtout face à la moins bonne défense du championnat qui encaisse pratiquement 2 buts en moyenne par match depuis le début de la saison.