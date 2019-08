Pronostic Saint-Etienne Brest : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne enchaîne face à Brest !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - Brest :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L’AS Saint-Etienne a terminé à la 4place la saison passée et se sait attendue pour ce nouvel exercice. Jean Louis-Gasset grand artisan de ce résultat a quitté le club, mais c’est son adjoint Ghislain Ptintant qui devrait pouvoir assurer une certaine continuité à la tête de l’équipe. Le club a d'ailleurs su garder ses joueurs majeurs comme Khazri, M’Vila, Debuchy, Perrin, ne vendant que Cabella à Krasnodar. La cellule de recrutement semble avoir fait du bon travail avec les arrivés de Boudebouz, Youssouf, Palencia, le meilleur latéral de la dernière Copa America (le Péruvien Trauco) et le milieu monégasque Aholou. Ce dernier s’est d'ailleurs mis en évidence lors de la victoire des Verts face à Dijon le week-end passé (2-1), en inscrivant un but. Khazri, arrivé récemment suite à la CAN, devrait retrouver le rythme de semaine en semaine.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Brest a réussi une bonne première face à Toulouse mais n’a pas été récompensé de ses efforts. Menant 1-0, les Bretons ont loupé le coche sur le penalty arrêté de Charbonnier car les Pitchounes ont ensuite réussi à égaliser (score final 1-1). Les hommes de Dall’Oglio arrivent dans le Forez pour réussir une bonne prestation et pour essayer d’accrocher un résultat de prestige dans ce stade mythique. Néanmoins, les Verts ont montré la saison passée qu’ils étaient solides à domicile (3meilleure équipe de L1 à la maison) et devraient s’imposer face à Brest.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Brest encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !