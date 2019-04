Pronostic Saint-Etienne Bordeaux : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

1

Les Verts lancés dans le sprint final face à Bordeaux !

Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez ParionsSport

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Saint-Etienne - Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

A 6 journées de la fin, les Verts occupent la désirée 4place en Ligue 1 et vont tout faire pour conserver cette position. Les Stéphanois ont connu 2 mois difficiles où ils ont enchaîné les défaites face aux grosses écuries, mais depuis quelques matchs on les sent reverdir. Gasset retrouve petit à petit tous ses joueurs et préserve même des éléments comme le prometteur Saliba, pour lui permettre de disputer la finale de la Gambardella. Offensivement, Robert Beric apporte un plus, le Slovène servant de point d’appui pour ses partenaires et parvenant à se créer des occasions à chaque rencontre. Le week-end dernier, face à Amiens, l’ASSE a fait preuve de suffisance alors qu’elle évoluait en supériorité numérique. Néanmoins, les Verts ont mis le pied sur l’accélérateur en fin de match et ont recollé au score (2-2).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Le Bordeaux, version Paulo Sousa, vient de décrocher sa première victoire face à l’OM, à la lutte avec l’ASSE pour la 4place. Historiquement, les Bordelais réussissent plutôt bien à Saint-Etienne. Cependant, les Bordelais seront privés de plusieurs éléments importants : De Préville, Jovanovic, Pablo, Kalu et Cornelius. Si Bordeaux est toujours invaincu avec son nouveau coach, le club au scapulaire sera fortement handicapé pour ce déplacement et reste sur 7 matchs sans victoire à l'extérieur (2 nuls, 5 défaites). Vainqueur sur son dernier match à Geoffroy-Guichard (1-0) face à Nîmes, les Verts peuvent prendre le meilleur sur les Girondins.- Vous avez le droit à un remboursement de 100€ EN ARGENT RÉEL sur votre 1pari (80% de la mise)- Misez par exemple votre 1pari de 125€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes remboursé de 100€ EN CASHavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Saint-Etienne Bordeaux encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !