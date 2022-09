Pronostic Saint-Etienne Bordeaux : analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Bordeaux solide à Saint-Etienne

La 8journée de Ligue 2 nous offre une très belle affiche entre l'AS Saint-Etienne et les Girondins de Bordeaux. Ce grand classique de la Ligue 1 se déroule cette année à l'échelon inférieur car les deux formations ont vécu une saison dernière cauchemar. Les Verts ont même débuté ce nouvel exercice en négatif, suite aux incidents du match de barrage face à Auxerre. Les Stéphanois ont mis du temps pour passer en positif et ont même connu une grosse déconvenue face au Havre à Geoffroy Guichard (0-6). Progressivement, Laurent Batlles a bâti l'équipe qu'il souhaitait et des progrès ont été observés. En effet, après avoir signé un nul à Valenciennes (2-2) où ils auraient mérité mieux, les joueurs du Forez ont décroché leur 1succès face à Bastia (5-0) au terme d'une très belle prestation et avec un Krasso en feu (4 buts et 1 passe). Ensuite, Sainté avait l'opportunité d'enchaîner mais a dû se contenter du partage des points sur la pelouse de la lanterne rouge paloise. Après avoir ouvert le score par le jeune Mouton, l'ASSE a vu Green être de nouveau exclu. Sur le coup-franc concédé par le portier Vert, Saivet a mystifié Dreyer tout juste rentré en jeu. L'ancien Bordelais a ensuite de nouveau frappé sur coup de pied arrêté pour donner l'avantage aux palois. Alors que l'on pensait les Verts se diriger vers la défaite, Pintor a obtenu un penalty qu'il a transformé lui-même. A défaut de ne pas avoir su cadenasser le match, les Verts ont su ne pas perdre (2-2). Bordeaux a été sauvé in extremis cet été d'une relégation administrative. Les Girondins semblent avoir digéré ce passage douloureux puisque tout va bien sportivement. En effet, les hommes de David Guion occupent la tête du classement de Ligue 2 avec le même nombre de points qu'Amiens (14). Solides, les Bordelais n'ont perdu qu'une seule fois lors de la réception de Guingamp mais viennent de remporter leurs deux derniers matchs face à Quevilly Rouen (4-0) et contre le Paris FC (1-3). Pas spécialement à son aise depuis son arrivée en Gironde, Josh Maja a inscrit un triplé face aux Franciliens, qui porte son total à 4 réalisations. Après de longues semaines d'attentes, les défenseurs Barbet et Nsimba viennent tout juste de voir leurs contrats homologués. En grande forme et perdant peu, Bordeaux devrait jouer de sa solidité pour ramener un résultat de Saint-Etienne.