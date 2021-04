Pronostic Saint-Étienne Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Saint-Étienne : Les Verts de l’espoir face à Bordeaux

La semaine passée, l'AS Saint-Étienne a réalisé une excellente opération dans l'optique du maintien en Ligue 1. En effet, les hommes de Claude Puel sont allés s'imposer sur la pelouse d'un adversaire direct pour le maintien, le Nîmes Olympique (0-2). Lors de ce match, les Stéphanois ont contrôlé la rencontre et ont inscrit deux superbes buts par Khazri et Bouanga. De plus, pour sa première en Ligue 1, le jeune portier Etienne Green a réalisé une excellente prestation avec un penalty arrêté. Ce succès permet à Saint-Étienne de compter 7 points d'avance sur le 1relégable. Déterminés à obtenir leur maintien au plus vite et avant une série de matchs compliqués, les Verts vont tout faire pour prendre les 3 points face à des Bordelais pas au mieux.

En effet, Bordeaux se retrouve désormais à égalité de points avec l'ASSE. La dynamique actuelle des Bordelais n'est guère rassurante en cette fin de saison, d'autant plus que le club girondin va affronter plusieurs adversaires directs dans les journées à venir. Le bilan des 10 dernières journées des hommes de Jean-Louis Gasset est catastrophique avec 8 défaites et un nul, pour une petite victoire face à la lanterne rouge dijonnaise. La semaine passée, les partenaires de Koscielny se sont inclinés face à Strasbourg qui lutte pour son maintien. En grande difficulté, Bordeaux pourrait connaître une nouvelle défaite à Geoffroy-Guichard face à des Verts pleins d'espoir à la suite de leur victoire dans le Gard.