Pronostic Saint-Etienne Bastia : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Saint-Etienne enfin récompensé face à Bastia

Auteur d'une saison catastrophique l'an passé, l'AS Saint Etienne a logiquement été relégué en Ligue 2. Les dépassements de ses supporters lors du barrage retour perdu face à Auxerre ont été sanctionnés par 3 moins de pénalité. Arrivé pour redonner des couleurs au club du Forez, Laurent Batlles ne s'attendait pas à vivre un départ aussi compliqué. Logiquement battu d'entrée à Dijon (2-1), Sainté a ensuite signé deux matchs nuls face à Nîmes (1-1) et Quevilly Rouen (2-2). Fortement attendu face au Havre, Saint-Etienne est au contraire passé à côté de son match et a été humilié par l'équipe normande (6-0), dans une rencontre terminée à 8. Au pied du mur à Valenciennes, les Stéphanois ont certainement livré leur meilleure prestation de la saison et ont pensé accrocher les 3 points avant une glissade malheureuse de Sow dans les arrêts de jeu qui a offert un penalty transformé par le capitaine nordiste (2-2). Ce point permet à l'ASSE de ne plus être négatif mais n'a pas atténué tous les doutes autour de l'équipe. Battles devrait bénéficier de quelques arrivées supplémentaires dans les jours qui arrivent qui devraient permettre d'apporter un peu plus de stabilité à un club en manque de confiance. Pour cette rencontre, Briançon et Cafaro effectueront leur retour, tandis que Green purgera son dernier match. Dans le marasme stéphanois, le milieu Bouchouari a signé une bonne première tandis que Jean-Philippe Krasso est la grande satisfaction de ce début de saison.

La saison passée, Bastia avait réussi sa mission maintien pour son retour en Ligue 2. L'arrivée de Régis Brouard en cours de saison, a été pour beaucoup dans l'atteinte de cet objectif. Pour lancer cette nouvelle saison, les Corses ont été surpris à domicile par le promu lavallois (1-2). Le Sporting a ensuite réagi en s'imposant largement face à Niort (1-4) et contre Grenoble (3-0). Inconstants, les Bastiais ont perdu leurs deux derniers matchs face à Amiens (3-1) et Rodez (0-2). Cette affiche entre deux formations en quête de stabilité s'annonce intense, les progrès stéphanois entrevus à Valenciennes pourraient être enfin récompensés lors de la réception de Bastia.