Pronostic Saint-Etienne Amiens : Analyse, prono et cotes du match de Ligue 1

Saint-Etienne enchaîne un 4e succès de rang en L1 face à Amiens

Claude Puel, nommé après le terrible début de saison des Verts, semble avoir redonné de la confiance à son équipe. Pour sa première, le technicien a décroché une précieuse victoire face à Lyon, avant de confirmer à Bordeaux (1-0 à chaque fois). Cette semaine en Europa League, Puel a continué son turnover et a offert du temps de jeu à Debuchy, Aholou, Hammouma ou Gabriel Silva. Blessé de longs mois, le Brésilien a connu un retour fort en émotions (1 but marqué et 1 csc). L'ancien coach de Leicester avait mis sur le banc Perrin, Bouanga, Boudebouz, Khazri, et le jeune Abi. L'international espoir semble faire partie des plans de Puel, qui n'a pas hésité à le lancer dans le derby. Puel implique l'ensemble de ces joueurs, et ces derniers semblent réceptifs au discours de leur nouveau coach. De son côté, Amiens réussit un début de saison correct et se trouve à 2 points de Saint-Etienne. Les Picards sont sur une série de 3 matchs sans défaite. Ils ont notamment dominé largement l'Olympique de Marseille à la Licorne et ont tenu Lyon en échec. Luka Elsner, leur nouveau coach, déplore quelques absences importantes comme Konaté, mais peut s'appuyer sur un Mendoza en grande forme. Pour ce match, nous voyons Saint-Etienne confirmer son retour en forme et se replacer dans le haut du tableau face à des Amiénois déjà battus à Nice et Toulouse.