Pronostic Russie Suède : Analyse, cotes et prono du match amical

Un Suède - Russie avec peu de buts

Le match amical de jeudi entre la Suède et la Russie oppose deux quarts de finalistes du dernier Mondial russe. Les Suédois s'étaient inclinés face à l'Angleterre, tandis que la Russie avait été éliminée par la Croatie lors de la séance des tirs aux buts. Depuis sa défaite face aux, la sélection dirigée par Andersson a remporté son groupe de Ligue des Nations, devant la Russie, et s'est également qualifiée pour le prochain Euro. Promue dans la Ligue A de LDN, la Suède a perdu ses deux premières rencontres face à la France (0-1) et contre le Portugal (0-2). Dans cette sélection, on retrouve notamment le prometteur Kulusevski, transféré à la Juve cet été. De son côté, la Russie a profité du mondial organisé sur ses terres pour se relancer. Décevante avant la Coupe du Monde, la sélection russe se montre désormais très régulière dans ses performances. L'équipe de Cherchesov s'est tranquillement qualifiée pour le prochain Euro en réalisant un très bon parcours, avec seulement deux défaites face à une très forte équipe belge. Sur sa lancée, la Russie a remporté ses deux premières rencontres de la 2e édition de la Ligue des Nations, face à la Serbie (3-1) et en Hongrie (2-3). Le capitaine Artem Dzyuba sera l'arme offensive principale de sa sélection et ne compte que 5 buts de retard pour détrôner Kherzakhov et devenir le meilleur buteur de la sélection russe. Pour cette rencontre, on devrait voir un match fermé, qui devrait se terminer avec moins de 3 buts comme lors de 6 des 7 dernières rencontres de la Suède et lors des 2 derniers duels entre ces deux équipes ayant eu lieu sur la 1re Ligue des Nations.