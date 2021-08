Pronostic Russie Croatie : Analyse cote et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

Un Russie – Croatie avec des buts de chaque côté

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Surprise de la Coupe du Monde organisée sur ses terres en 2018, la Russie était parvenue à se hisser en quart de finale où elle s’était inclinée lors des tirs aux buts face à la … Croatie. Depuis cette très bonne performance, les Russes ont réussi à se qualifier pour l’Euro 2020 où ils ont été éliminés dès la phase de groupe. Battue largement par la Belgique (3-0) et le Danemark (1-4), la sélection russe s’était seulement imposée contre la Finlande (0-1). Ces résultats insuffisants ont coûté sa place à Cherchesov qui a été remplacé par l'ancien joueur star Karpin. Le nouveau sélectionneur a renouvelé une partie de l’effectif puisque le joueur le plus expérimenté du côté des Russes sera le Monégasque Golovin avec ses 41 sélections. Pour l’épauler, Kharpin s’est appuyé sur Miranchuk de l’Atalanta, Cheryshev de Valence et Smolov du Lokomotiv Moscou. Lors des premiers matchs de ces qualifications, les Russes ont pris une excellente entame en dominant Malte (3-1) et la Slovénie (2-1). En revanche, la Russie s’était inclinée sur la pelouse de la Slovaquie (2-1).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Croatie a vécu son heure de gloire lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie en atteignant la finale face à la France. Depuis cette excellente performance, la sélection au damier est dans une phase de reconstruction. Qualifiée pour le dernier Euro, la Croatie, malgré un parcours compliqué, s’est hissé en huitième de finale où elle s’est seulement inclinée lors des prolongations face à la, au terme d’une rencontre complétement folle (5-3). Pour ce rassemblement, Dalic est privé de Modric blessé mais peut compter sur Kovacic, Vida, Lovren ou Perisic. Surpris d’entrée lors du début de ces éliminatoires pour le Mondial par la Slovénie (1-0), les Croates ont fait ensuite le taf face à Chypre (1-0) et contre Malte (3-0). Pour cette affiche entre les 2 premiers du groupe, on pourrait voir une affiche ouverte avec des buts de chaque côté comme lors des 3 derniers matchs de la Croatie mais aussi de la dernière rencontre de la Russie.- Vous avez le droit à un 1pari de 120€ remboursé en pari gratuit- Misez par exemple votre 1pari de 120€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 120€ sous la forme d’un pari gratuitavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de Monacoavecavecavecavecdès la fin du matchavecRetrouvez le Pronostic Russie Croatie détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !