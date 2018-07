Pronostic Russie Croatie : 640€ à gagner sur le 1/4 de finale de la Coupe du Monde 2018

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 200€ chez Winamax

La Russie est sur un nuage

La Croatie a raté un match, pas deux

Du grand classique dans les deux camps

Les compo probables :

La Croatie logiquement

Pays organisateur en grande difficulté durant toute sa préparation, la Russie a déjà réussi son Mondial avec cette participation en 1/4 de finale. Portée par son public, la Sbornaya a démarré le 1er tour par deux bonnes victoires contre l'Arabie Saoudite (5-0) et l'Egypte (3-1), avant de subir une piqûre de rappel face à l'Uruguay lors de la 3ème journée (défaite 3-0). 2du groupe A derrière ladonc, les coéquipiers d'Igor Akinfeev ont ensuite signé un véritable exploit en 8de finale, en sortant l'Espagne au terme de la séance de tirs aux buts (1-1, 4-3 tab). Suprenante, la formation coachée par Stanislav Cherchesov arrive clairement à se sublimer devant ses supporters même si elle manque de grands talents.Impressionnante durant la 1partie de cette Coupe du Monde 2018, la Croatie a tranquillement terminé en tête de la poule D, devançant l'Argentine au classement. Excellents en phase de poule, les partenaires de Luka Modric ont réalisé un joli 3 sur 3 contre le Nigeria (2-0), l'Argentine (3-0) et l'Islande (2-1). Opposés au solide Danemark par la suite, les Croates ont souffert afin d'arracher leur ticket pour ces 1/4 de finale. Poussés aux prolongations puis aux tirs au but par la bande à Kasper Schmeichel, les joueurs de Zlatko Dalic se sont finalement qualifiés dans la douleur (1-1, 3-2 tab), grâce notamment à un bon Subasic dans les cages.Fidèle à son système en 5-4-1 plutôt défensif, la Russie va pouvoir s'appuyer sur tous ses hommes forts et peut-être sur le retour de l'important Dzagoev, blessé depuis la 1ère journée du mondial. Le gardien Akinfeev est le capitaine de ce onze, où figure les vétérans Zhirkov et Ignashevich, la pépite Golovin et le buteur Dzyuba. De son côté, la Croatie ne change rien à son équipe-type. Les stars Subasic, Lovren, Modric, Rakitic, Perisic et Mandzukic sont bien évidemment présents, tout comme l'excellent Rebic sur un côté de l'attaque. Au milieu, Brozovic est en ballottage avec Badelj et Kovacic pour une place de titulaire. Qualitativement parlant, le groupe croate est beaucoup plus dense et riche que celui de la Croatie.Akinfeev - Mario Fernandes, Ignashevich, Kudriashov, Koutepov, Zhirkov - Zobnin, Kuzaiev (ou Dzagoev), Golovin, Samedov - Dzyuba.Subasic - Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic - Rakitic, Brozovic (ou Badelj/Kovacic) - Perisic, Modric, Rebic - Mandzukic.Sur le papier, la Croatie semble détenir une longueur d'avance sur la Russie dans ce 1/4 de finale. Contrairement à la Russie, l'équipe au damier possède pas mal de joueurs qui ont l'habitude de ces grands rendez-vous, comme Lovren, Modric, Rakitic ou Mandzukic. Malgré la confiance accumulée après son exploit contre l'Espagne et l'appui de ses supporters, la Sbornaya devrait s'incliner face à cette talentueuse équipe croate qui peut être bien meilleure que ce qu'elle n'a été face au Danemark. Rassuré par son 1er but inscrit dans le tournoi face au Danemark et positionné en pointe bien entouré de Perisic, Modric et Rebic, l'attaquant de la Juventus, Mario Mandzukic, peut de nouveau trouver le chemin des filets dans cette affiche.