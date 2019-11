Pronostic Russie Belgique : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Des buts de chaque côté entre la Russie et la Belgique

Dans ce groupe I des qualifications à l'Euro 2020, la Belgique et la Russie ont enlevé tout suspens en survolant le groupe. Les Diables Rouges ont réalisé un carton plein en remportant leurs 8 premières rencontres tandis que la Russie n'a perdu qu'une seule fois, face à cette même Belgique. Les deux sélections affichent un ratio de plus de 3 buts inscrits par rencontre et se montrent très solides défensivement. En effet, les Belges n'ont concédé qu'un but (face à la Russie à l'aller) et les Russes en ont concédé 4 (dont 3 lors du match aller). L'ultime enjeu de cette rencontre est de déterminer qui terminera premier de ce groupe. La Russie affiche un retard important en différence de buts (mais pas insurmontable) et doit marquer à plusieurs reprises (au moins 3 fois sans concéder le moindre but). Dans les rangs russes, on retrouve des éléments en pleine forme comme le capitaine Dzyuba, très performant depuis le Mondial. A ses côtés, Golovine a retrouvé de sa superbe à Monaco, et Miranchuk a marqué à plusieurs reprises pour son club lors des dernières semaines. En face, les Diables Rouges possèdent une génération dorée, avec les frères Hazard, Lukaku, Mertens, Witsel, …. Demi-finaliste du dernier Mondial, la Belgique se montre ambitieuse et a fait de l'Euro 2020 une priorité. Ce match face à la Russie s'annonce très plaisant entre deux sélections qualifiées, et des buts sont à prévoir de chaque côté comme à l'aller.