Pronostic Royale Union Saint-Gilloise Glasgow Rangers : Analyse, cotes et prono du tour préliminaire de Ligue des Champions

Les Rangers, l’expérience prime face à l’Union Saint-Gilloise

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Profitez de 200€ offerts chez ParionsSport (durée limitée)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Union Saint-Gilloise – Glasgow Rangers :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Promu la saison dernière en Jupiler League, l’Union Saint-Gilloise a failli réaliser un exploit incroyable de remporter le titre. En effet, en tête du championnat quasiment toute la saison, le club belge s’est seulement fait rattraper lors des dernières journées de la phase finale par le grand favori, le Club Bruges. Cette belle histoire a tout de même permis à l’Union de terminer en 2position et de participer à ces barrages de la Ligue des Champions. Comme souvent dans ce genre de situation, cette réussite a attiré les convoitises et l’allemand Deniz Undav, auteur de deux excellentes saisons en Belgique a retrouvé son club de Brighton qui l’avait prêté à l’Union. En plus, du buteur allemand, l’USG a vu Caper Nielsen rejoindre Bruges et Bager le club de Charleroi. L’Union a profité de ses liens avec Brighton (même propriétaire) et s’est fait prêter le jeune Ivoirien Adingra qui formera le duo d’attaque avec Vanzeir. Auteur d’une bonne préparation estivale, le club belge a repris son championnat avec un nul à Saint-Trond (1-1) avant de s’imposer contre Charleroi (1-0).chez⇒ ⇒⇐ ⇐Les Rangers ont retrouvé des couleurs ces dernières saisons. Sous les ordres de Steven Gerrard, la formation écossaise a mis fin à l’hégémonie du Celtic en décrochant un titre de champion national. Suite au départ de Stevie à Aston Villa, le club de Glasgow a misé sur un ancien de la maison, Giovanni van Bronckorst, qui a vu ses hommes réussir une épopée en Europa League en atteignant la finale. Les Ecossais se sont seulementinclinés face à l’Eintracht Francfort lors de la séance de tirs aux buts. Deux des éléments très en vue lors de ce parcours européen ont quitté le club, à savoir Atibo parti à Southampton et Calvin Bassey à l’Ajax, alors qu'Aaron Ramsey est retourné à la Juventus avant d'être libéré par les Turinois. Le club a en revanche attiré le buteur croate Colak ou Tom Lawrence de Derby. Les Morelos, Tavernier ou Kamara n’ont pas bougé et seront a priori présents en Belgique. Pour son premier match officiel de la saison, le club de Glasgow a dominé Livingston (1-2) en championnat grâce à Tavernier et Arfield. Plus expérimentés, les Glasgow Rangers devraient au moins accrocher un nul sur la pelouse de l’Union Saint-Gilloise.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 200€.- Misez par exemple votre 1pari de 200€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 200€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 200€ pour continuer à parier.avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Union Saint-Gilloise Glasgow Rangers détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !