Pronostic Roumanie U21 Croatie U21 : Analyse, prono et cotes du match du Championnat d'Europe Espoirs 2019

La Croatie U21 croque la Roumanie

Profitez d'un bonus ÉNORME de 160€ offert par ZEbet

Si vous souhaitez parier sur ce Roumanie Espoirs - Croatie Espoirs chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Directement qualifiée en qualité de pays organisateur lors du championnat d'Europe Espoirs ede 1998, la Roumanie dispute seulement cet été le 2ème Euro U21 de son histoire. Afin de composter son billet pour l'Italie, la sélection des Carpates a terminé en tête de son groupe de qualifications devant le Portugal, la Bosnie, le Pays de Galles, la Suisse et le Liechtenstein. Lors de ses 3 derniers matchs amicaux, l'équipe a alterné le bon et le moins bon avec un match nul contre la Roumanie (3-3), une défaite face à l'Espagne (0-1) et une victoire contre le Danemark (1-0). Pour ce championnat d'Europe, la Roumanie comptera en particulier sur le gardien du Genoa, Radu, et l'attaquant de Palerme (Serie B), Pusças.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Croatie participe au 3ème Euro de son histoire. Emmenée par un groupe de joueurs évoluant régulièrement dans leurs clubs étrangers, la sélection a très bien figuré lors des éliminatoires. Parmi les joueurs majeurs, nous pouvons mentionner les présences de 2 pensionnaires du championnat de France, Caleta-Car (OM) et Basic (Bordeaux), mais également les défenseurs Sosa (Stuttgart) et Uremovic (Rubin Kazan), le milieu Vlasic (CSKA Moscou) et les attaquants Halilovic (Standard Liège) et Brekalo (Wolfsburg). Tous ces éléments ont une expérience non négligeable qui pourrait s'avérer précieuse cet été. 1re de sa poule éliminatoires et auteure d'un bon nul contre la France en amical depuis, l'équipe semble supérieure à son adversaire du jour.- Vous avez le droit à 10€ sans déposer d'argent pour parier sur ce que vous voulez- Vous bénéficiez aussi de 150€ de bonus traditionnel dès que vous déposez- Misez par exemple votre 1pari remboursé de 100€ sur ce pari pour tenter de remporter- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits.- Que le pari soit perdant ou gagnant, vous pouvez récupérer encore 50€ de bonus supplémentaire !avecavecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Roumanie U21 Croatie U21 encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les côtes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !