Pronostic Roumanie Suède : Analyse, prono et cotes du match des éliminatoires de l'Euro 2020

Match fermé entre la Roumanie et la Suède

Dans ce groupe F des qualifications à l'Euro 2020, l'Espagne a déjà validé son ticket. Le dernier accessit devrait se jouer entre la Roumanie et la Suède puisque la Norvège n'a plus qu'une toute petite chance. Les Roumains sont actuellement troisièmes à 1 point de leur adversaire du soir. Une défaite les éliminerait de la course à la qualification. Les hommes de Cosmin Contra n'ont pas d'autre choix que de s'imposer car pour leur dernier match ils se déplacent en Espagne. A domicile, la Roumanie s'est imposée face aux Îles Féroé (4-1) et Malte (1-0) mais s'est inclinée face à l'Espagne (1-2). Lors du dernier rassemblement, les Roumains ont perdu deux points dans les ultimes secondes de leur match face à la Norvège (1-1).

La Suède est donc en position de force pour se qualifier. Les quarts de finaliste du dernier Mondial possèdent un point d'avance sur la Roumanie et affrontent lors du dernier match les Îles Féroé. Les Suédois ont perdu une seule fois lors de cette campagne de qualification, en Espagne. Les hommes d'Andersson pensaient avoir fait un grand pas vers la qualification lors du match retour face à l'Espagne (1-1) mais un but de Rodrigo dans les arrêts de jeu les a privé de ce bonheur. Équipe solide, la Suède devrait s'appuyer sur sa défense pour accrocher au moins un nul. Entre deux bonnes défenses (9 buts encaissés par la Suède en 8 rencontres, 8 pour la Roumanie), on devrait logiquement assister à un match fermé.