Pronostic Roumanie Norvège : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Les pépites de la Norvège s’imposent en Roumanie

Profitez d'un 1er pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax

Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 9 autres sites vous permettent de parier sur ce Roumanie - Norvège :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

La Roumanie et la Norvège sont deux sélections qui ont connu leurs heures de gloire dans les années 90 mais qui ne participent plus aux grandes compétitions internationales. Elles ne verront d'ailleurs pas l'Euro l'été prochain. La sélection des Carpates a terminé en quatrième position de son groupe pour l’Euro, derrière l’Espagne, la Suède et la Norvège. Les Roumains avaient une dernière chance de qualification lors des barrages mais se sont inclinés en demi-finale en Islande (2-1) le mois dernier. En Ligue des Nations, la Roumanie est en troisième position de sa poule derrière l’Autriche et la Norvège. Les hommes de Mirel Radoi ont débuté par un nul face à l’Irlande du Nord, avant de réaliser une excellente prestation en Autriche (2-3). Le mois d’octobre a été marqué par deux autres défaites, en plus de celle en barrage de l'Euro, concédées face à la Norvège (4-0) et l’Autriche (0-1). Cette semaine, les Roumains se sont imposés en amical face au Belarus (5-3).chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, la Norvège est en pleine progression mais ne sera pas non plus du voyage pour le prochain Euro. Les Norvégiens ont terminé en troisième position de leur groupe et ont été battus par la Serbie lors des barrages le mois dernier également. Deuxième de son groupe de Ligue des Nations, la Norvège a été surprise à domicile par l’Autriche (1-2) mais a ensuite fait le carton plein en s’imposant face à l’Irlande du Nord (5-1 et 1-0), et... la Roumanie (4-0). Dans cette sélection, on retrouve d’excellents éléments comme la pépite de Dortmund Haaland ou les Sorloth, King, Elyounoussi et Odegaard. Après sa déjà grosse victoire de l'aller, le potentiel offensif norvégien devrait prendre le meilleur sur la Roumanie.- Vous obtenez un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si vous perdez, vous êtes totalement remboursé de vos 100€avecavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavec, sponsor d’ArsenalavecRetrouvez le Pronostic Roumanie Norvège encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !