Pronostic Roumanie Bosnie : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Nations

Un Roumanie – Bosnie avec des buts de chaque côté

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

A la recherche de son lustre d'antan, la Roumanie est dans une situation inconfortable dans le groupe 3 de la Ligue B, puisque la sélection des Carpates est dernière de son groupe. Les Roumains ont toujours un mince espoir de se maintenir mais sont dans l'obligation de s'imposer et d'espérer un résultat tout autre qu'une victoire pour la Finlande au Monténégro. En fin de semaine dernière, la sélection roumaine est allée accrocher un nul en Finlande grâce à l'égalisation de Tanase au retour des vestiaires (1-1). Ce point de l'espoir vient égayer une campagne compliquée au cours de laquelle la Roumanie n'a remporté qu'une seule rencontre face à la Finlande à Bucarest (1-0). Pour cette dernière affiche, la Roumanie comptera de nouveau sur le soutien de son public.

En face, la Bosnie vient d'officialiser sa promotion en Ligue A suite à son succès sur le Monténégro (1-0) sur une réalisation de Demirovic. Cette victoire vient récompenser la régularité des partenaires de Miralem Pjanic, toujours invaincus dans leur poule avec un bilan de 3 victoires pour 2 nuls. Les résultats bosniaques sont faciles à analyser avec 3 succès à domicile pour 2 nuls en déplacement. De plus, la Bosnie a toujours marqué lors de cette campagne avec un Dzeko toujours aussi impliqué (2 buts et 2 passes décisives). Porté par son duo Pjanic – Dzeko, la Bosnie possède également d'autres atouts avec les Kolasinac, Besic, Demirovic ou Stevanovic. Cette opposition entre une équipe roumaine obligée de s'imposer et une Bosnie relâchée après sa 1place assurée devrait nous offrir un match agréable avec des buts de chaque côté.