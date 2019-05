Pronostic Roma Parme : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Des buts de chaque côté entre la Roma et Parme

En concédant le nul sur la pelouse de Sassuolo le week-end dernier, l'AS Roma a certainement dit adieu à la Ligue des Champions. Sixièmes, les Romains sont par contre quasiment assurés d'être en Europa League, étant donnée leur différence de but très favorable par rapport au Torino. Dans leur stade Olympique, les hommes de Ranieri restent sur trois succès consécutifs, dont le dernier face à la Juventus. Pour tenter d'aller chercher la C1, es Romains vont vouloir s'imposer pour cette dernière rencontre et vont prendre des risques. De son côté, Parme est assuré du maintien et se déplace sans aucune pression. Les Parmesans se sont imposés le week-end dernier face à la Fiorentina et peuvent profiter de ce dernier match pour se faire plaisir. Les matchs des partenaires de Gervinho sont souvent plaisant. D'ailleurs 4 de leurs 5 dernières rencontres se sont terminées avec des buts de chaque côté. Pour cette affiche, les deux équipes pourraient marquer.