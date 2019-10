Pronostic Roma Mönchengladbach : Analyse, prono et cotes du match de Ligue Europa

Des buts de chaque côté entre la Roma et Mönchengladbach

Dans ce groupe J d'Europa League, la Roma et le Borussia Mönchengladbach étaient sur le papier les deux grands favoris à la qualification. Ces deux formations se sont fait cependant chacune surprendre par le club autrichien de Wolfsberger (défaite pour Gladbach, nul pour la Roma). La Roma connaît un début de saison moyen en Serie A et reste sur deux nuls. Sixièmes de leur championnat, les hommes de Fonseca sont en tête de leur groupe d'Europa League grâce à leur large succès face à l'Istanbul Basaksehir (4-0) et le nul obtenu en Autriche face à Wolfsberger (1-1). Les Romains ont scoré au moins un but sur 8 de leurs 10 premiers matchs toutes compétitions confondues cette saison.

La Louve affronte l'actuel leader de la Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. Les Allemands, malgré leur défaite face à Dortmund, sont toujours à première place du championnat allemand. Désormais entraîné par Marco Rose, Gladbach' connaît des difficultés en Europa League. Les partenaires du portier suisse Yann Sommer ont largement perdu à domicile face à la modeste formation de Wolfsberger (4-0) avant de partager les points avec Basaksehir en Turquie (1-1). Les Allemands jouent donc leur va-tout dans cette compétition. Rose compte sur ses attaquants français Alassane Pléa et Marcus Thuram, très en forme, pour faire la différence. Ce match s'annonce disputé avec de forts potentiels offensifs de chaque côté, et nous voyons par conséquent les deux équipes marquer.