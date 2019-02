Pronostic Roma Milan AC : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Le Milan va chercher un résultat à Rome

Humiliée sur le terrain de la Fiorentina mercredi en Coupe (7-1), l’AS Roma s’attend à une forte pression de ses tifosi face au Milan. Les Romains ont été totalement à côté de la plaque au Stade Artemio Franchi, à l’image d'un Dzeko expulsé en seconde période. Cinquièmes de Serie A, lesont une très belle opportunité à saisir face au Milan qui les précède avec seulement un point d’avance. La formation de Di Francesco réalise un parcours à domicile intéressant avec une seule défaite (face à la Spal), mais l’an passé, la Roma avait été surprise par le Milan (2-0) au Stade Olympique.enchezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Au contraire des Romains, les Milanais ont parfaitement négocié leur quart de finale de Coupe d’Italie, s'imposant face au Napoli (2-0). Cette rencontre a été marquée par le talent de la nouvelle recrue polonaise, l’ancien buteurPiatek, auteur d’un doublé pour ses débuts sous ses nouvelles couleurs. Les hommes de Gattuso sont en pleine confiance (1 seule défaite sur ses 7 derniers matchs, face à une Juve un peu aidée par l'arbitrage) et viennent à Rome avec pour objectif de conserver leur avance sur leurs poursuivants. Le Milan a perdu seulement trois fois en déplacement cette saison et ceci chez les 3 premiers : Juventus, Napoli et Inter (à chaque fois par un seul but d’écart). Pour ce match, nous voyons le Milan capable d’accrocher au moins un nul sur le terrain de l’AS Rome.- Vous bénéficiez d'un bonus de 120€ au lieu des 100€ habituels- Misez votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 100€ et vous êtes remboursé de 120€ !avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecavec, dont 60€ pour 20€ déposésavecavecavecRetrouvez le Pronostic AS Rome Milan AC détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !