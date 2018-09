Pronostic Roma Lazio : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

Si vous faites partie des nombreux lecteurs de SOFOOT ayant profité ces derniers jours des 10€ sans dépôt offerts par Winamax, vous pouvez vous aussi profiter de ce premier pari remboursé EN CASH de 100€ chez Winamax en faisant votre 1er dépôt !

Un derby équilibré !

Si l'AS Roma a renoué avec la victoire en s'imposant en milieu de semaine contre Frosinone (4-0), il s'agit seulement du deuxième succès romain de la saison après celui obtenu sur la pelouse du Torino lors de la 1journée (sur un but à la dernière minute de Džeko). Ce résultat est à nuancer tant la formation de Frosinone semble, dès ce début de saison, vouée à la relégation. Ce week-end se profile un important derby face au rival. Une défaite à domicile serait mal perçue par les, et le coach romain Di Francesco doit faire un résultat s'il veut rester entraîneur du club de la Louve. Le technicien italien peut compter sur Pastore (une nouvelle fois buteur sur une géniale talonnade contre Frosinone) qui a été génial les peu de fois qu'il a pu jouer.De leur côté, lesavaient connu un début de saison très compliqué avec deux défaites (face au Napoli, 2l'an passé, et la Juventus, championne en titre). Depuis, les hommes de Simone Inzaghi restent sur 5 victoires consécutives (4 en Serie A et 1 en Ligue Europa). En préparation de cet important derby, Inzaghi avait mis sur le banc contre l'Udinese deux cadres habituels : Ciro Immobile et Milinković-Savić. Ces deux joueurs indispensables seront certainement titulaires ce samedi au stade olympique et apporteront leur fraîcheur. Dans un derby, la forme du moment n'est pas garante du succès. Les deux équipes sont très proches et nous les voyons s'annihiler et terminer sur un match nul comme lors du dernier derby (0-0)