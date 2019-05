Pronostic Roma Juventus : Analyse, prono et cotes du match de Serie A

CR7 encore buteur pour la Juventus face à la Roma

La 36journée de Serie A offre dimanche soir une très belle affiche au Stade Olympique de Rome avec l'affrontement entre la Roma et la Juventus. De leur côté, lesvisent la 4place du championnat pour accrocher un ticket en Ligue des Champions. Les hommes de Ranieri vont devoir prendre des risques pour s'imposer. La Vieille Dame compte bien en profiter et surtout un joueur : Cristiano Ronaldo. Le Portugais réussit une très bonne première saison turinoise (21 buts inscrits en Serie A). Avide de titres collectifs et personnels, le Lusitanien veut terminer meilleur buteur. Pour cela, un gros challenge s'offre à lui puisqu'il compte 4 unités de retard sur le vétéran doriani Quagliarella.Mais avec 3 matchs restants à jouer, CR7 peut encore renverser la situation. Pour cela, il doit frapper dès cette journée. Lessont assurés d'être champions et vont tout faire pour mettre le Portugais en position idéale. Ce dernier, qui a scoré notamment sur les 2 derniers matchs de la Juve (face à l'Inter et contre le Torino alors que la Juve était déjà championne) et très efficace pourrait faire trembler les filets une nouvelle fois au Stade Olympique.