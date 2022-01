Pronostic Roma Juventus : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

La Juve va chercher un résultat face à la Roma

A mi-saison, le bilan de la Roma sous les ordres de José Mourinho est loin d'atteindre les ambitions du début de saison. En effet, la Louve se trouve en 7e position avec 6 points de retard sur le quatrième, l'Atalanta Bergame, qui a en plus disputé une rencontre de moins. Les Romains se montrent très irréguliers depuis l'entame du championnat. Tenue en échec pour son dernier match de l'année 2021 par la Sampdoria (1-1) au Stade Olympique, la Roma a mal lancé 2022 avec un lourd revers face au Milan AC (3-1). En plus de la défaite, Mourinho a perdu deux joueurs lors de cette rencontre puisque Karsdorp et Mancini ont été expulsés. Ces absences s'ajoutent à celles de Spinazzola, Mayoral, Darboe et Diawara. L'équipe romaine doit rapidement se reprendre pour ne pas voir les places européennes s'éloigner.

De son côté, la Juventus connait également son lot de difficultés en Serie A. Mal partie, la Vieille Dame essaie désormais de combler son retard. Actuellement, les Bianconeri se trouvent en 5e position avec 3 points de retard sur l'Atalanta. Solide lors des dernières semaines, la Juventus avait enchainé 6 rencontres toutes compétitions sans la moindre défaite. Pour lancer cette nouvelle année, les Turinois recevaient une formation du Napoli, calée dans le Top 4 mais pas au mieux lors des dernières semaines. Bousculés par les hommes de Spalletti, les Bianconeri ont accroché le point du match nul grâce au percutant Chiesa. Remplaçant au coup d'envoi, Paulo Dybala devrait retrouver sa place lors du déplacement à Rome. Allegri ne devrait pas pouvoir compter sur trois éléments défensifs importants puisque Bonucci et Danilo sont blessés, tandis que Chiellini est positif à la Covid. Solide à défaut d'être convaincant, le club turinois devrait être en mesure d'accrocher au moins un point au Stade Olympique.